Порошенко одобрил проведении военного парада на День независимости Украины

Своим Указом глава государства поручил Кабинету Министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственной администрации, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий в связи с 27- годовщиной независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, в частности, для празднования Дня независимости, 100-летие возрождения украинской государственности, засвидетельствование значение Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году, правительству поручено образовать Организационный комитет по подготовке к празднованию, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий.

Согласно Указу 23 августа, должно быть проведено, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины;

24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск на улице Крещатик и Майдан Незалежности в столице Украины - Киеве.

Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину. Кроме того, глава государства установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

Также, Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих празднований, трансляции циклов тематических теле - и радиопередач, художественных и документальных фильмов. Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году в параде на День Независимости Украины в Киеве принимали участие военные из десяти стран.