09:41 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша планирует увеличить присутствие своих представителей в миссии ОБСЕ на Донбассе

Правительство Польши инициирует увеличение количества своих представителей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Польша планирует увеличить присутствие своих представителей в миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Obserwator Miedzynarodowy.

Отмечается, что Польша является вторым по количеству наблюдателей, в составе которых 41 человек, участником в СММ ОБСЕ.

Чапутович подчеркнул, что Польша намерена и в дальнейшем принимать активное участие в СММ и хочет увеличить свое присутствие в миссии.

Он также выразил уверенность, что введение на Донбасс миротворческой миссии ООН будет способствовать восстановлению мира и территориальной целостности Украины.

Польша и в дальнейшем будет работать над решением российско-украинского конфликта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода " голубых шлемов" на восток Украины.


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