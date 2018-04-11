12:50 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Подробности закрытия расследования о госизмене Поклонской и Аксенова

Генеральная прокуратура Украины окончила досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту государственной измены экс-чиновников Автономной Республики Крым.

Подробности закрытия расследования о госизмене Поклонской и Аксенова

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В открытых уголовных делах также упомянуты бывшие высокопоставленные чиновники Наталья Поклонская, Сергей Аксенов, Владимир Константинов.

Помимо государственной измены, чиновников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, посягательство на изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, участие в составе преступной организации, скоорденированное на противозаконную смену или устранение конституционного строя или на захват государственной власти и совершения ряда других особо тяжких уголовных преступлений, совершенных на протяжении февраля-марта 2014 года.

Когда подозреваемые лица и их адвокаты закончат ознакомление с материалами досудебного расследования, обвинительный акт направят в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, продлили содержание под стражей.


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