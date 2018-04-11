Пентагон готов к военным действиям в Сирии, - Мэттис

Об этом в среду, 11 апреля, заявил глава военного ведомства Соединенных Штатов америкиа Джеймс Мэттис. По его словам, США сейчас оценивают разведывательные данные о химической атаке в Сирии.

Наши союзники вместе с нами все еще работают над этим, - заверил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США.

Как сообщал УРА-Информ, военные структуры, подчиненные режиму сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.