21:32 11.04.2018 | Политика | Новости
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Пентагон готов к военным действиям в Сирии, - Мэттис

Пентагон готов к военные действия в Сирии, если таковы будут уместны.

Пентагон готов к военным действиям в Сирии, - Мэттис

Об этом в среду, 11 апреля, заявил глава военного ведомства Соединенных Штатов америкиа Джеймс Мэттис. По его словам, США сейчас оценивают разведывательные данные о химической атаке в Сирии.

Наши союзники вместе с нами все еще работают над этим, - заверил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США.

Как сообщал УРА-Информ, военные структуры, подчиненные режиму сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.


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