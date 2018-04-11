Климкин в среду отправится с визитом в Македонию

В Республике Македония от пробудет два дня и проведет ряд встреч. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым.

Целью визита является обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле между странами. Также будет обсуждаться подготовка к заключению соглашения о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан двух государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №65/2018 о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.