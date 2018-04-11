06:00 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в среду отправится с визитом в Македонию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 11 апреля, отправится с официальным визитом в Македонию.

Климкин в среду отправится с визитом в Македонию

В Республике Македония от пробудет два дня и проведет ряд встреч. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым.

Целью визита является обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле между странами. Также будет обсуждаться подготовка к заключению соглашения о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан двух государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №65/2018 о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.


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