Капитану российского судна "Норд" выдвинуто новое обвинение

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик в среду, 11 апреля.

"Капитан вчера уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом)", - сообщила она.

Вообщем-то, на этот раз Горбенко обвиняется в незаконном ведение рыбного лова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из Херсонского изолятора. Его допросят, как по этому уголовному делу, так и в другому - захват судна при аннексии АР Крым, - пояснили в прокуратуре.