13:11 11.04.2018 | Политика | Новости
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Капитану российского судна "Норд" выдвинуто новое обвинение

Херсонский городской суд сегодня будет избирать новую меру пресечения Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы. Ранее капитана отпустили под залог 35 тысяч гривен.

Капитану российского судна

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик в среду, 11 апреля.

"Капитан вчера уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом)", - сообщила она.

Вообщем-то, на этот раз Горбенко обвиняется в незаконном ведение рыбного лова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из Херсонского изолятора. Его допросят, как по этому уголовному делу, так и в другому - захват судна при аннексии АР Крым, - пояснили в прокуратуре.


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