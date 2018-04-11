15:50 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин внес правки в постановление о статусе пострадавших от военных действий детям

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления статуса пострадавшим от военных действий детям. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кабмин внес правки в постановление о статусе пострадавших от военных действий детям

Соответствующее постановление усовершенствует порядок предоставления статуса ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов, и обеспечено нормативное урегулирование вопросов, связанных с расширением перечня отдельных категорий детей, которые могут иметь право на получение данного статуса.

Известно, что оно принято с поручением Министерству социальной политики доработать документ в течение недели.

Документом предусмотрено право на получение данного статуса лицом, которое в период АТО на Донбассе не достигло 18 лет. Также добавлен перечень детей, которые могут претендовать на этот статус, категорией не зарегистрированных как внутренне перемещенные лица.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с личным составом штаб антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".


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