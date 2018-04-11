Алиев набирает 83% на выборах президента Азербайджана с 83% - экзит-полл

По предварительным подсчетам, проведенных независимым исследовательским центром "Els", действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства. Он набирая 82,71% голосов избирателей.

При этом по данным экзит-полла, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала

Как пояснил руководитель центра Ирада Ягубова на пресс-конференции самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) - 2,1%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,33%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) - 0,92% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,87%.

Напомним Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны на внеочередных выборах 11 апреля избирается на семь лет.

Как сообщал УРА-Информ, в Азербайджане в среду, 11 апреля, прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев. Как сообщают местные СМИ, очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября.