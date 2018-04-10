Встреча в "нормандском формате" пройдет без Путина, - Меркель

Такое прогноз во вторник, 10 апреля, сделала на совместном с Порошенко брифинге по итогам их встречи в Берлине, Меркель. По ее словам, украинский президент будет в Ахене. Возможно, там будет встреча.

Об этом мы говорили сегодня во время встречи, - пояснила она, отметив, что это, конечно, не будет "нормандский формат", потому что он состоит из четырех, а российского президента в Ахене не будет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, который во вторник, 10 марта, прибыл с деловым визитом в Германию, в эти минуты начал вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.