21:53 10.04.2018 | Политика | Новости
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Встреча в "нормандском формате" пройдет без Путина, - Меркель

В мае в немецкой городе Ахене пройдет встреча канцлер Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча в

Такое прогноз во вторник, 10 апреля, сделала на совместном с Порошенко брифинге по итогам их встречи в Берлине, Меркель. По ее словам, украинский президент будет в Ахене. Возможно, там будет встреча.

Об этом мы говорили сегодня во время встречи, - пояснила она, отметив, что это, конечно, не будет "нормандский формат", потому что он состоит из четырех, а российского президента в Ахене не будет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, который во вторник, 10 марта, прибыл с деловым визитом в Германию, в эти минуты начал вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.


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