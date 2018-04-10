В Венгрии наступил политический кризис

Сообщается, что уйти с поста руководителей партий политики решили после "очередной" победы политической силы текущего премьера Виктора Орбана "ФИДЕС".

Таким образом, без своего главы осталось политическое движение "За лучшую Венгрию", которая смогла занять второе место на парламентских выборах. Лидер Соцпартии Дьюла Мольнар также подал в отставку заявив, что не желает войти в парламент и снова работать в коалиции с Орбаном.

После подсчета голосов в новом парламенте 27 мест займет партия "Йоббик", 19 мест будут делить между собой социалисты и "Диалог во имя Венгрии". Доверие же политсиле Орбана высказало 76 процентов электората.

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно предварительным подсчетам ЦВК Венгрии на парламентских выборах лидирует правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном.