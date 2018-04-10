В Украину с визитов едет министр иностранных дел Германии

Он намерен также посетить Донбасс. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил свое намерение.

Об этом во вторник, 10 апреля, в Берлине по итогам встречи с Маасом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Порошенко и Маас обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии Организации объединенных наций на оккупированной части Донбасса.

Стороны сошлись на принципиальной позиции: миротворцы ООН должны размещаться на всей оккупированной территории Донбасса, включая украинско-российский участок границы.

Порошенко и Маас также подчеркнули важное значение переговоров в "нормандской формате" и необходимость продолжения режима санкций в отношении Российской Федерации как элемента сдерживания агрессии и поиска мирного урегулирования.

Особое внимание было уделено вопросам энергетической солидарности между Украиной и ЕС, а также упрочению двустороннего украинско-немецкого сотрудничества, в частности, в сфере усиления кибербезопасности и противодействия пропаганде.

При этом министр иностранных дел Германии заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину и реформы, которые она сегодня проводит.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня провел деловую встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.