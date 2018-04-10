13:30 10.04.2018 | Политика | Новости
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В Польше назвали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

Причиной смерти жертв авиакатастрофы, которая произошла под российским Смоленском стал взрыв.

В Польше назвали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

Он раздался перед тем, как самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту начал падать. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил бывший министр обороны, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич.

По его словам, пассажиры самолета были убиты взрывом возле центрального крыла, прежде чем прикоснуться к земле. Это и стало причиной их смерти, - заверил Мацеревич, добавив, что технический отчет был подписан всеми членами комиссии.

Мацеревич также отметил, что выяснение причин авиакатастрофы и взрыва может длиться годами.

Напомним, 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли 96 польских дипломатов, в том числе президент Лех Качиньский. Они летели с Варшавы на 70-ю годовщину массовых убийств в Катыни.

Как сообщал УРА-Информ, председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы под Смоленском в Министерстве обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил, что в ближайшие дни будет представлен технический отчет о катастрофе президентского самолета Ту-154М.


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