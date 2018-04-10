19:50 10.04.2018 | Политика | Новости
100190958:test

Трамп не поедет на саммит Америк

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально отменил поездку в Южную Америку на Саммит Америк, который ранее планировал на этой неделе, с целью направить внимание страны на химическую атаку в Сирии.

Трамп не поедет на саммит Америк

Об этом сообщает The Independent.

По заявлению Белого дома, вице-президент Майк Пенс возьмет участие в саммите в Перу, а также примет предложенное путешествие в колумбийскую Боготу.

Как сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава государства не выезжает из Америки, чтобы контролировать государственный ответ по вопросу Сирии и наблюдать за ходом событий по реакции остальных стран.

Стоит отметить, что впервые действующий американский лидер не прибудет на саммит 13 и 14 апреля.

Напомним, как ранее сообщал  "УРА-Информ", в воды восточного Средиземного моря зашел боевой эсминец США Donald Cook, который оснащен смертоносными ракетами средней дальности действия Томагавк в количестве 60 единиц.


Поделиться
Читайте также:
 
Для украинской курятины открыт путь в Марокко В Полтавской области упал вертолет В одном из ВУЗов Днепра вспышка кори Нацбанк на среду укрепил курс гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив