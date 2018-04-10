Трамп не поедет на саммит Америк

Об этом сообщает The Independent.

По заявлению Белого дома, вице-президент Майк Пенс возьмет участие в саммите в Перу, а также примет предложенное путешествие в колумбийскую Боготу.

Как сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава государства не выезжает из Америки, чтобы контролировать государственный ответ по вопросу Сирии и наблюдать за ходом событий по реакции остальных стран.

Стоит отметить, что впервые действующий американский лидер не прибудет на саммит 13 и 14 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воды восточного Средиземного моря зашел боевой эсминец США Donald Cook, который оснащен смертоносными ракетами средней дальности действия Томагавк в количестве 60 единиц.