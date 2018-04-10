Порошенко во вторник с визитом посетит Германию

Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране. Как написал на своей страничке в социальной сети глава украинского государства,

во вторник, 10 апреля, по приглашению Федерального канцлераШермании Ангелы Меркель он посетит Германию.

Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко накануне встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I. Во время разговора патриарх не раз призывал Порошенко делать все от него возможное, чтобы его страна опять вернулась в мирное время.