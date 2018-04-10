13:53 10.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша будет усиливать мониторинговый контингент на востоке Украины

Польша направит дополнительное число своих представителей для участия в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом передает Obserwator.

Польша будет усиливать мониторинговый контингент на востоке Украины

По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, Варшава недовольна постоянными провокациями со стороны пророссийских бандформирований, что не дает никаких возможностей для созыва диалоговых площадок для конфликтующих сторон. 

Польша будет усиленно продолжать проводить работу по урегулированию ситуации на Донбассе, особенно, что касается прекращения огня на украино-российской линии разграничения. На сегодняшний день, добавляет Чапутович, Польша является вторым по величине участником среди стран ЕС, которые проводят работы в рамках мониторинговой миссии.

"Мы считаем, что создание миротворческой миссии в Украине может помочь восстановить территориальный суверенитет Украины", - подытожил глава польского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины


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