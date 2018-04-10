09:18 10.04.2018 | Политика | Новости
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Китай готов вести мирный диалог с большинством стран - Си Цзиньпин

Китайская Народная Республика намерена всеми силами поддерживать существующий миропорядок. Об этом на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай готов вести мирный диалог с большинством стран - Си Цзиньпин

По его словам, китайское государство двигается очень быстрыми экономическими и технологическими темпами, но это не должно создавать впечатление, будто мы своими успехами создаем угрозу для других государств. В глобальном мире страны обязаны помогать и дополнять друг друга, постоянное же противостояние не принесет пользы ни единому народу.

Кроме того, в регионе АТР в последнее время наблюдается значительное военное усиления сторон в акватории Южнокитайского моря, что заставляет КНР реагировать на традиционные и нетрадиционные вызовы в сфере безопасности. Особенно это касается КДНР и Соединенных штатов.

"Китай, как никогда, будет защищать глобальный мир, а также вносить свой вклад в его процветание", - подытожил лидер Си.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай опередил США в производстве цемента.


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