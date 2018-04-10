Хайко Маас готовится к серьезному разговору с Порошенко

Сообщается, что в ходе встречи с немецким министром Порошенко сделал ответное предложение министру, так как время для необходимого диалога двух политиков было недостаточно, чтобы охватить все важные тезисы встречи.

Кроме того, украинский лидер провел двухсторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель. Президент не раз поднимал вопрос опасности, которая грозит Берлину, если так будет потакать Москве в строительстве "Северного потока-2". Однако важность диверсификации источников поставок газа для Германии, вероятно, оказалась важнее национальных интересов безопасности.

"Мы договорились, что мы это сделаем с новым министром иностранных дел Германии вместе... Важно не только понять смысл российской агрессии, но и почувствовать", - написал на своей странице Facebook Павел Климкин, который также пригласил Мааса провести диалог с "глазу на глаз".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России.