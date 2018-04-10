Франция в ООН обвинила Асада и его союзников а химических атаках

Такое мнение в понедельник, 9 апреля, на экстренном заседании Совета безопасности Организации объединенных наций по химической атаке в Сирии высказал представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. По его словам, были проведены совместные расследования, которые привели к тому, что нет никаких сомнений, кто стоял за этими нападениями.

Только сирийские вооруженные силы и их союзники могли изготовить такие сложные боевые вещества и использовать их. Применение таких веществ отвечает военным интересам режима Асада, - уверен Делатр. Он также добавил, что Дума и раньше подвергалась

бесконечным ковровым бомбардировкам со стороны сирийского режима.

Использование химического оружия намного выгоднее в тактическом плане по сравнению с обычными вооружениями, - заявил Делатр, напомнив, что Совместный механизм расследования ООН и ОЗХЗ обнаружил применение зарина и хлора как минимум в четырех случаях.

Это, к сожалению, не первое заявление сирийской стороны, которое вводит в заблуждение международное сообщество, - подытожил представитель Франции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, девять стран призвали провести в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций. Такое решение связано с сообщениями о химической атаке в Сирии.

Об этом сообщает в своем Twitter Постоянное представительство Великобритании при ООН. По его словам, Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар созывают экстренное заседание для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии.