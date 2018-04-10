Джеймс Мэттис будет вооружать Катар

В ходе переговоров Мэттис настоял на том, чтобы стороны усилили сотрудничество в борьбе с террористами "Исламского государства". Отдельно глава оборонного ведомства подчеркнул важность взаимодействия арабских государств Персидского залива и необходимость снижения напряженности между странами региона.

В свою очередь, эмир поблагодарил Мэттиса за визит и пообещал прилагать все усилия для улучшения оборонно-стратегического сотрудничества между государствами. Также в ходе диалога с уст Мэттиса проскользнула информация о продаже катару ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил Москву о возможном применении химического оружия в ответ на ее действия в Восточной Гуте.