09:35 10.04.2018 | Политика | Новости
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Джеймс Мэттис будет вооружать Катар

Министр обороны США Джеймс Мэттис провел рабочую встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом передает пресс-служба Пентагона.

Джеймс Мэттис будет вооружать Катар

В ходе переговоров Мэттис настоял на том, чтобы стороны усилили сотрудничество в борьбе с террористами "Исламского государства". Отдельно глава оборонного ведомства подчеркнул важность взаимодействия арабских государств Персидского залива и необходимость снижения напряженности между странами региона. 

В свою очередь, эмир поблагодарил Мэттиса за визит и пообещал прилагать все усилия для улучшения оборонно-стратегического сотрудничества между государствами. Также в ходе диалога с уст Мэттиса проскользнула информация о продаже катару ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил Москву о возможном применении химического оружия в ответ на ее действия в Восточной Гуте.


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