В понедельник Совбез ООН созывает экстренное заседание по химатаке в Сирии

Такое решение связано с сообщениями о химической атаке в Сирии. Об этом сообщает в своем Twitter Постоянное представительство Великобритании при ООН.

По его словам, Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар созывают экстренное заседание для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, химическая атака произошла в контролируемом оппозицией сирийском городе Дума в ночь на 8 апреля 2018 года. Активисты и Сирийско-американское медицинское общество сообщили, что сирийская авиация применила в этом городе бомбы с хлорином. В результате применения химического оружия, по данным ВВС, погибли 70 человек.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин считает химическую атаку по сирийской больницы в городе Думе преступлением против человечности. По его словам, все ответственные за организацию химической атаки в Восточной Гуте обязательно должны понести наказание.