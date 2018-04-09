Украина примет участие в политическом форуме G7

Сообщается, что страна будет впервые принимать участие в престижном политическом форуме. Помогать продвигать украинские интересы на встрече будет помогать Канада.

Для Украины "Большая семерка" - это не просто воплощение трансатлантического сотрудничества, но и пример для всего цивилизованного мира. В ходе встрече украинский министр планирует поднять вопрос введения миротворцев на востоке Украины, а также непризнания оккупированной территории Крыма.

Недавно послы стран "Большой семерки" попросили Верховную Раду привлечь к работе над изменениями в законопроект об Антикоррупционном суде экспертов Венецианской комиссии. Государства также призывают официальный Киев отменить Е-декларирование для общественных активистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны G7 положительно оценили медицинскую реформу в Украине.