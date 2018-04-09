23:40 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина примет участие в политическом форуме G7

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет принимать участие в заседании государств "Большой семерки". Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украина примет участие в политическом форуме G7

Сообщается, что страна будет впервые принимать участие в престижном политическом форуме. Помогать продвигать украинские интересы на встрече будет помогать Канада. 

Для Украины "Большая семерка" - это не просто воплощение трансатлантического сотрудничества, но и пример для всего цивилизованного мира. В ходе встрече украинский министр планирует поднять вопрос введения миротворцев на востоке Украины, а также непризнания оккупированной территории Крыма.

Недавно послы стран "Большой семерки" попросили Верховную Раду привлечь к работе над изменениями в законопроект об Антикоррупционном суде экспертов Венецианской комиссии. Государства также призывают официальный Киев отменить Е-декларирование для общественных активистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны G7 положительно оценили медицинскую реформу в Украине.


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