19:13 09.04.2018 | Политика | Новости
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Россия с Германией подтвердили позицию о реализации "Северного потока-2" - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта "Северный поток-2".

Россия с Германией подтвердили позицию о реализации

Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

Указывается, что позиция двух государств по поводу реализации масштабного взаимовыгодного проекта в газовой сфере подтвердилась.

В частности, был упомянут конфликт на востоке Украины и вероятное введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Обсудили вопрос заложников и обмена по принципу "всех на всех" и ситуацию в Сирии с применением химического оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", проект газопровода "Северный поток-2" можно назвать абсолютно политическим проектом,в который Россия вкладывает бюджет. 


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