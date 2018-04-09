Россия с Германией подтвердили позицию о реализации "Северного потока-2" - Кремль

Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

Указывается, что позиция двух государств по поводу реализации масштабного взаимовыгодного проекта в газовой сфере подтвердилась.

В частности, был упомянут конфликт на востоке Украины и вероятное введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Обсудили вопрос заложников и обмена по принципу "всех на всех" и ситуацию в Сирии с применением химического оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", проект газопровода "Северный поток-2" можно назвать абсолютно политическим проектом,в который Россия вкладывает бюджет.