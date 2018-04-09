Порошенко нанес взитит Турции

Об этом сообщил в Twitter представитель Главы государства Святослав Цеголко

По его словам, целью делового визита в Стамбул была встреча и конструктивные переговоры с Министром иностранных дел Турции.

На следующий день, 10 апреля, глава государства планирует уже посетить Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко со своей семьей уже посетил богослужения во Владимирском кафедральном соборе Киева и Монастырь Святого Василия великого украинской греко-католической церкви.