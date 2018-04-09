12:36 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100190841:test

Порошенко нанес взитит Турции

Президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня утром, 9 апреля, в крупнейший город Турецкой Республики Стамбул.

Порошенко нанес взитит Турции

Об этом сообщил в Twitter представитель Главы государства Святослав Цеголко

По его словам, целью делового визита в Стамбул была встреча  и конструктивные переговоры с Министром иностранных дел Турции.

На следующий день, 10 апреля, глава государства планирует уже посетить Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко со своей семьей уже посетил богослужения во Владимирском кафедральном соборе Киева и Монастырь Святого Василия великого украинской греко-католической церкви.


Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове случилась авария на железной дороге Россия обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу В Тернопольской области на трассе перевернулся автомобиль, три человека погибли - ФОТО Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив