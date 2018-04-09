Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России

Об этом сообщает DW.

Он извинился за резкие слова, но повторил, что данный проект является политическим подкупом за смягчение по отношению к России.

По словам Порошенко Кремль есть очень рискованым партнером, а воплощение проекта "Северный поток-2" приведет к экономическим и энергетическим зажимам Украины с масштабным для страны ущербом.

Он выразил уверенность, что у газопровода нет экономически подкрепленного фундамента, в то время как транзит газа через Украину обойдется весомо дешевле, и может быть легко и выгодно модернизирован.

Он напомнил, что лучше спросить у Украины, прежде чем инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ходе визита Президент Украины Петр Порошенко в Германию планируется встреча с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.