15:30 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России

Проект газопровода "Северный поток-2" можно назвать абсолютно политическим проектом,в который Россия вкладывает бюджет. Так заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко назвал

Об этом сообщает DW.

Он извинился за резкие слова, но повторил, что данный проект является политическим подкупом за смягчение по отношению к России.

По словам Порошенко Кремль есть очень рискованым партнером, а воплощение проекта "Северный поток-2" приведет к экономическим и энергетическим зажимам Украины с масштабным для страны ущербом.

Он выразил уверенность, что у газопровода нет экономически подкрепленного фундамента, в то время как транзит газа через Украину обойдется весомо дешевле, и может быть легко и выгодно модернизирован.

Он напомнил, что лучше спросить у Украины, прежде чем инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ходе визита Президент Украины Петр Порошенко в Германию планируется встреча с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.


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