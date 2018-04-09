06:00 09.04.2018 | Политика | Новости
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Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, которые они получили в прошлом году.

Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Такое заявление в воскресенье, 8 апреля, сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Польши Яцек Сасин. По его словам, нет смысла говорить о каких-либо последствиях, потому что деньги вернет каждый.

Это было общее решение министров, - пояснил он, отвечая на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

Сасин также заверил, что деньги планируют направить на благотворительность.

Напомним, в декабре прошлого года премии в размере от 65 тысяч до свыше 80 тысяч злотых получил 21 министр. Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

Как сообщал УРА-Информ, на этой неделе вопрос премий поднял глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.


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