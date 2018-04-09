09:00 09.04.2018 | Политика | Новости
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По военной авиабазе в Сирии нанесли удары

Военный аэродром в сирийской провинции Хомс в ночь на понедельник, 9 апреля, подвергся ракетному нападанию.

По военной авиабазе в Сирии нанесли удары

Авиабаза Т-4 была атакована несколькими ракетами. Как сообщает BBC, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со стороны Средиземного моря через территорию Ливана.

По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома. В результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

Вместе с тем Соединенные Штаты Америки отрицают проведение воздушных ударов в Сирии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН. После его заявления к требованию провести срочное заседание Совета Безопасности ООН присоединились еще восемь стран - членов Совбеза: Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.


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