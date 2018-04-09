09:32 09.04.2018 | Политика | Новости
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На парламентских выборах в Венгрии лидирует партия премьера

В Венгрии на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 8 апреля, лидирует правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном.

На парламентских выборах в Венгрии лидирует партия премьера

Согласно первым результатам, ФИДЕС получит 134 места в парламенте из 199. Как сообщает Reuters, второе место занимает движение "За лучшую Венгрию" с ее лидером Габором Воной. Они набирают 20%.

Третье место занимает блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии", во главе которого стоит Гергей Карачонь, с показателем 11,85%.

На данный момент избирательная комиссия уже подсчитала 75% голосов и согласно подсчетам еще 27 мест в парламенте займет "Йоббик", 19 - социалисты и "Диалог во имя Венгрии", остальные девять мест перейдут к небольшим партиям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венгрии на парламентских выборах зафиксирована рекордно высокая явка: больше 53,6% имеющих право голоса избирателей подали бюллетени. Это самый высокий показатель явки, по крайней мере, с 2002 года.


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