11:32 09.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон и Трамп заявили, что будут координировать действия на заседании СБ ООН

Заседание Совбеза состоится в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке, для осуждения использования химического оружия в Восточной Гуте.

Макрон и Трамп заявили, что будут координировать действия на заседании СБ ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решили скоординировать свои действия и инициативы в рамках заседания Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Согласно сообщению, также обменялись информацией, которая подтверждает использование химического оружия в Сирии. Следующий телефонный разговор Трампа и Макрона состоится в ближайшие 48 часов, - заверили в пресс-службе.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УРА-Информ, после заявления Ле Дриана к требованию провести срочное заседание Совета Безопасности ООН присоединились еще восемь стран - членов Совбеза: Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.


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