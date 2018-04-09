Макрон и Трамп заявили, что будут координировать действия на заседании СБ ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решили скоординировать свои действия и инициативы в рамках заседания Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Согласно сообщению, также обменялись информацией, которая подтверждает использование химического оружия в Сирии. Следующий телефонный разговор Трампа и Макрона состоится в ближайшие 48 часов, - заверили в пресс-службе.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УРА-Информ, после заявления Ле Дриана к требованию провести срочное заседание Совета Безопасности ООН присоединились еще восемь стран - членов Совбеза: Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.