Канада пообещала наказать ответственных за химатаку в Сирии

Организаторы химической атаки, которая была произведена против населения Думы в Восточной Гуте должны ответить за свое преступление. Об этом в понедельник утром, 9 апреля, комментируя данные о химической атаке, которая привела к гибели десятков людей, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Она заверила, что Канада вместе с международными партнерами всеми доступными методами будет требовать привлечения к ответственности за эти ужасные зверства. Виновные в их совершении должны предстать перед справедливостью, а массовые убийства невинных гражданских должны прекратиться, - уверена Фриланд.

Вместе с тем она осудила Россию и Иран за поддержку кровавого режима Башара аль-Асада, отметив, что применение химического оружия является целенаправленной стратегией, направленной на терроризирования местного населения. Россия и Иран поддерживают неоднократные серьезные нарушения прав человека и длительные умышленные обстрелы гражданских, - подчеркнула глава МИД Канады, выразив восхищение спасателями и медицинскими работниками, работающими в Сирии.

Напомним, в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский Союз решительно осуждает применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Евросоюз призывает международное сообщество к немедленному реагированию. Как сказано в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС, опубликованном в воскресенье, 8 апреля, сообщения из Думы, подвергшейся осаде бомбардировкам силами режима и его союзников, говорят о том, что накануне вечером было убито большое число мирных жителей, включая семьи, которые погибли в своих укрытиях.