Евросоюз призвал мировое сообщество немедленно отреагировать на химатаку в Сирии

Евросоюз призывает международное сообщество к немедленному реагированию. Как сказано в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС, опубликованном в воскресенье, 8 апреля, сообщения из Думы, подвергшейся осаде бомбардировкам силами режима и его союзников, говорят о том, что накануне вечером было убито большое число мирных жителей, включая семьи, которые погибли в своих укрытиях.

Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима. В связи с чем ЕС призывает Совет Безопасности Организации объединенных наций возобновить мандат совместного механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей.

При этом Евросоюз призвал Россию и Иран использовать свое влияние для предотвращения дальнейших химатак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия, согласно резолюции СБ ООН 2401.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможном применении химического оружия в Думе. Он подчеркнул, что на данном этапе ООН не может проверить, соответствуют ли действительности данные о химатаке, но любое применение химоружия незаконно и должно быть тщательно расследовано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, девять стран-членов Совбеза ООН созывают экстренное заседание в связи с химической атакой в Сирии.