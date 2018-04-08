В Венгрии стартовали парламентские выборы

Эксперты-политилоги прогнозируют очередную победу за опытным политиком Виктором Орбаном и его партией ФИДЕС. В избирательной гонке также принимают участие малые партии, которым, чтобы попасть в парламент, следует преодолеть пятипроцентный барьер.

Поддержка населения разделилась между следующими политическими движениями: "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" - "Политика может быть иной" и партия "Демократическая коалиция".

Всего право голоса имеют около 8 млн граждан, однако еще столько же могут проголосовать за границей. Именно благодаря венгерским мигрантам Орбану удавалось достичь поддержки в 50 процентов электората.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты итальянского Сената единогласно избрали спикером члена "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати.