15:16 08.04.2018 | Политика | Новости
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В Венгрии стартовали парламентские выборы

В Венгрии сегодня, 8 апреля проходят парламентские выборы. Об этом передает "Радио Свобода". 

В Венгрии стартовали парламентские выборы

Эксперты-политилоги прогнозируют очередную победу за опытным политиком Виктором Орбаном и его партией ФИДЕС. В избирательной гонке также принимают участие малые партии, которым, чтобы попасть в парламент, следует преодолеть пятипроцентный барьер. 

Поддержка населения разделилась между следующими политическими движениями: "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" - "Политика может быть иной" и партия "Демократическая коалиция". 

Всего право голоса имеют около 8 млн граждан, однако еще столько же могут проголосовать за границей. Именно благодаря венгерским мигрантам Орбану удавалось достичь поддержки в 50 процентов электората.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты итальянского Сената единогласно избрали спикером члена "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати.


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