США планируют повысить пошлинные сборы для иностранных авто

Сообщается, что таким образом президент пытается поднять престиж отечественного автопрома и дать возможность американцам больше покупать, что называется "свое". Трамп уже отдал приказ о создании профильной группы, которая будут заниматься мероприятиями по усилению стандартов выбросов автомобилей, которые произведены за рубежом.

Сейчас указ вызвал неоднозначную оценку американского политического истеблишмента. С одной стороны - протекционистская политика президента в условиях экономической глобализации благоприятно влияет на национальный бизнес. С другой - это может быть сигналом и для других государств, которые введут аналогичные пошлины для американских авто-экспортеров.

Президентская инициатива пока остается на этапе планирования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп ужесточил судопроизводство над нелегальными мигрантами.