02:00 08.04.2018 | Политика | Новости
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США планируют повысить пошлинные сборы для иностранных авто

Администрация президента США Дональда Трампа готовит документ, который позволит установить экологические стандарты для ввоза иностранных авто. Об этом передает Wall Street Journal.

США планируют повысить пошлинные сборы для иностранных авто

Сообщается, что таким образом президент пытается поднять престиж отечественного автопрома и дать возможность американцам больше покупать, что называется "свое". Трамп уже отдал приказ о создании профильной группы, которая будут заниматься мероприятиями по усилению стандартов выбросов автомобилей, которые произведены за рубежом.

Сейчас указ вызвал неоднозначную оценку американского политического истеблишмента. С одной стороны - протекционистская политика президента в условиях экономической глобализации благоприятно влияет на национальный бизнес. С другой - это может быть сигналом и для других государств, которые введут аналогичные пошлины для американских авто-экспортеров.

Президентская инициатива пока остается на этапе планирования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд  Трамп ужесточил судопроизводство над нелегальными мигрантами.


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