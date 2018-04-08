12:30 08.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Экипаж крымского судна "Норд" не выпустили из Украины

Представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк рассказал, что украинская Госпогранслужба составила на моряков протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправила в Харьков.

Экипаж крымского судна

Об этом заявил РИА Новости.

Как отмечается, девять членов экипажа намеревались выехать в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ, имея при себе официальные документы - временные удостоверения для выезда за границу.

При этом Войтюк заявил, что они были заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Согласно его словам, морякам разрешили покинуть пограничный пункт. В данный момент пока неизвестно, сколько времени они будут находиться в Харькове. "После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", - отметил адвокат.

Представители погранслужбы Украины отказались комментировать инцидент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группу арестованного украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовного судна "Норд" вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению.


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