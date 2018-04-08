Борис Джонсон обругал лидера лейбористов

По его словам, Корбин своими комментариями по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не оказал поддержку Лондону. Наоборот, он попытался дезинформировать британское общество будучи "рупором российском пропагандистской машины".

Борис считает, что Корбина просто могли подкупить кремлевскими деньгами, но согласился их взять Корбин или нет покамест неизвестно. В пресс-службе Лейбористской партии раскритиковали подобные слова высокого должностного лица. Сам Корбин неоднократно заявлял, что доказательства указывают на то, что Россия прямо или опосредованно ответственна в отравлении Скрипаля.

"К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям Москвы", - резюмирует глава британского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон считает, что новые американские санкции могут стать роковым ударом для российских бизнесменов.