15:26 07.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп ужесточил судопроизводство над нелегальными мигрантами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый указ, который позволит эффективнее вести уголовные дела в отношении нелегалов. Об этом передает Reuters.

Трамп ужесточил судопроизводство над нелегальными мигрантами

Согласно подписанному меморандуму, полиция теперь будет иметь право держать под стражей задержанного до тех пор, пока суд и прокуратура не вынесут окончательный приговор. Ранее нелегалам давалось право находиться на свободе до момента окончательного решения их уголовного дела. 

Это давало возможность многим преступникам скрываться или незаконно пересекать границу с Мексикой, где они могли уйти от американского правосудия. В полиции такую политику окрестили формулой "поймал - отпустил".

В меморандуме также содержится поручение министру обороны Джеймсу Мэттису, где Трамп поручает последнему составить список заброшенных военных зданий или помещений, где временно могли бы организовать пункты содержания нелегальных мигрантов до судейского решения. В обычных тюрьмах для нелегалов уже не хватает мест.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии.


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