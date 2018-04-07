Пучдемон планировал просить политического убежища в России

Сообщается, что перед отьездом в Германию у Пучдемона было два варианта смены места своего пребывания - это Санкт-Петербург, который находится не очень далеко от Хельсинки; и Бельгия, где он ранее уже получил статус политического беженца.

Свой путь он планировал проделать странами Скандинавии. Из Финляндии в Швецию Пучдемон достался с финским водителем, не захотев переправиться на континент на пароме, из-за того что у него могли проверить документы. Далее путь должен был пройти через Данию и Германию на микроавтобусе Renault Espace. На этом транспорте и был задержан экс-глава Каталонии.

Напомним, что Карлес Пучдемон в пятницу, 6 апреля, покинул тюрьму в германской земле Шлезвиг-Гольштейн – после того, как суд согласился отпустить его под залог на время рассмотрения запроса Испании о его экстрадиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", решение об экстрадиции бывшего лидера Каталонии будет принято исключительно на основании обвинениях в коррупции, выдвинутых Пучдемону испанскими правоохранителями.