13:33 07.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит Меркель поддержать готовящеюся миротворческую операцию на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин поделился своими ожиданиями по поводу грядущей встречи Меркель-Порошенко. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. 

Порошенко просит Меркель поддержать готовящеюся миротворческую операцию на Донбассе

По его словам, очень важно, чтобы прездиент согласовал стратегические шаги в реализации миротворческой операции на востоке Украины. Важно, что Германия и Франция оказывали всяческую поддержку в Совбезе ООН.

Важно уладить и тактические моменты в продолжении давления на Россию. Новые санкционные меры Вашингтона нанесут удар по российскому бизнесу, однако часть ее активов продолжает оседать в европейских банках, что создает для ограничений дополнительные риски в их имплементации.

Сейчас Киев продолжает контактировать на всех уровнях с Германией, Францией и Соединенными Штатами, что создает дополнительные риски для Кремля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что появление миротворцев на востоке Украины зависит от совместных усилий Украины, Германии, Франции и США. 


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