По его словам, очень важно, чтобы прездиент согласовал стратегические шаги в реализации миротворческой операции на востоке Украины. Важно, что Германия и Франция оказывали всяческую поддержку в Совбезе ООН.

Важно уладить и тактические моменты в продолжении давления на Россию. Новые санкционные меры Вашингтона нанесут удар по российскому бизнесу, однако часть ее активов продолжает оседать в европейских банках, что создает для ограничений дополнительные риски в их имплементации.

Сейчас Киев продолжает контактировать на всех уровнях с Германией, Францией и Соединенными Штатами, что создает дополнительные риски для Кремля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что появление миротворцев на востоке Украины зависит от совместных усилий Украины, Германии, Франции и США.