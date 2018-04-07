Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, - Климкин

Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов.

По его словам, для начала миротворческой операции недостаточно простых декларативных заявлений, необходимо принять резолюцию Совбеза ООН, чего нельзя сделать без согласия Москвы. Но даже после принятия документа, нет никаких гарантий, что Россия будет полностью придерживаться озаглавленных там пунктов.

Кроме того, Киев продолжает контактировать на всех уровнях с Германией, Францией и Соединенными Штатами, что создает дополнительные риски для Кремля.

"Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому это давление, которое сегодня строится - это и есть та самая гарантия", - подытожил Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Португалии поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.