10:49 07.04.2018 | Политика | Новости
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Джонсон полностью одобряет новые антироссийские санкции

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон считает, что новые американские санкции могут стать роковым ударом для российских бизнесменов. 

Джонсон полностью одобряет новые антироссийские санкции

Об этом он написал на своей странице Twitter.

В министерском уведомлении говорится, что санкции направлены против российской враждебной государственной деятельности, которая стала, словно чумная лихорадка, распространяться по всему миру - от Вашингтона до Лондона.

Джонсон поприветствовал действия США и пообещал, что будет делать все возможное, чтобы оказывать давление на Кремль со стороны Великобритании. 

Напомним, что несколько дней назад США ввели новые адресные санкции против российских олигархов. в документе указаны такие предприниматели и должностные лица России, как Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Мюллер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Борис Джонсон заявил о неоспоримых доказательствах причастности России к отравлению Скрипаля.


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