Джонсон полностью одобряет новые антироссийские санкции

Об этом он написал на своей странице Twitter.

В министерском уведомлении говорится, что санкции направлены против российской враждебной государственной деятельности, которая стала, словно чумная лихорадка, распространяться по всему миру - от Вашингтона до Лондона.

Джонсон поприветствовал действия США и пообещал, что будет делать все возможное, чтобы оказывать давление на Кремль со стороны Великобритании.

Напомним, что несколько дней назад США ввели новые адресные санкции против российских олигархов. в документе указаны такие предприниматели и должностные лица России, как Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Мюллер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Борис Джонсон заявил о неоспоримых доказательствах причастности России к отравлению Скрипаля.