Мюллер готовится допросить Трампа по делу вмешательства России в американские выборы

Об этом передает CNN.

Сообщается, что глава государства прорабатывает со своими адвокатами темы и вопросы, которые ему на суде может задавать спецпрокурор. Подготовка велась всего несколько часов, однако обеспокоенность Трампа предстоящим допросом не на шутку возбудила интерес СМИ к данному вопросу.

Ведь ранее Мюллер подтвердил тот факт, что Трамп всегда имел прямой контакт с человеком Кремля. Вероятно, это основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб, который профильно занимается расследованием этого дела, не стал разглашать детали грядущего допроса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спецпрокурор Роберт Мюллер готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем.