15:44 07.04.2018 | Политика | Новости
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Мюллер готовится допросить Трампа по делу вмешательства России в американские выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предстанет перед судом, где будет свидетельствовать по делу возможного вмешательства Москвы в ход американской избирательной кампании 2016 года.

Мюллер готовится допросить Трампа по делу вмешательства России в американские выборы

Об этом передает CNN.

Сообщается, что глава государства прорабатывает со своими адвокатами темы и вопросы, которые ему на суде может задавать спецпрокурор. Подготовка велась всего несколько часов, однако обеспокоенность Трампа предстоящим допросом не на шутку возбудила интерес СМИ к данному вопросу.

Ведь ранее Мюллер подтвердил тот факт, что Трамп всегда имел прямой контакт с человеком Кремля. Вероятно, это основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб, который профильно занимается расследованием этого дела, не стал разглашать детали грядущего допроса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спецпрокурор Роберт Мюллер готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем.


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