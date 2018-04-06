Украину призвали принять Избирательный кодекс до осени

Об этом сообщает евродепутат от Литвы Лайма Андрикене, в Киеве на пресс-конференции.

По ее словам, ОБСЕ, БДИПЧ, и Венецианская комиссия неединожды подчеркивали, что вопрос Избирательного кодекса Украины давно заслуживает внимания. Для всех видов украинских выборов законы должны пребывать в порядке и гармонии не менее чем за год до проведения очередных выборов. Правильным шагом для государства будет принятие законопроекта нового Избирательного кодекса осенью 2018 года, который Верховная Рада планирует рассматривать не раньше мая-июня текущего года.

Андрикене подчеркнула важность роли судебной системы, в связи с тем, что в данным момент Украина стоит на самой низкой ступене в списке стран ОЭСР касательно доверия к судейству.

Как сказала Андрикене, по стандартам Европейского союза закон о национальной безопасности тоже мог бы стать важным пунктом измерения прогресса в реформировании системы гражданской безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский парламент обеспокоен несовершенством законопроекта " Об антикоррупционном суде Украины".