Украина станет сильным американским партнером, - Йованович

Об сообщает Focus.

По словам Йованович, мощное и развивающееся государство необходимо не только самому украинскому населению, но и США, в связи с тем, что у Америки образовались крепкие партнерские отношения со страной в политической и экономической сферах, и, в частности, в сфере безопасности.

Она подчеркнула, что интересы стран совпадают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительству Украины следует пересмотреть, остановить и забыть о законе электронной декларации для активистов, о чем заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.