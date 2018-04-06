17:51 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина станет сильным американским партнером, - Йованович

Соединенные Штаты Америки считают Украину в будущем сильным партнером во многих областях. Так заявила посол США в Украине Мари Йованович.

Украина станет сильным американским партнером, - Йованович

Об сообщает Focus.

По словам Йованович, мощное и развивающееся государство необходимо не только самому украинскому населению, но и США, в связи с тем, что у Америки образовались крепкие партнерские отношения со страной в политической и экономической сферах, и, в частности, в сфере безопасности.

Она подчеркнула, что интересы стран совпадают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительству Украины следует пересмотреть, остановить и забыть о законе электронной декларации для активистов, о чем заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.


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