09:58 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Традиционно в Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Сегодня, шестого апреля, в Верховной раде Украины пройдет час вопросов к правительству.

Традиционно в Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания нардепы в первом чтении могут рассмотреть изменения в статью 44 закона "О высшем образовании".

Кроме того, планируется внести некоторые правки в законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Верховная рада Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов.

Во время заседания, парламентарии поддержали законопроект №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной рады Украины и соотношении предметов их ведения по сферам деятельности министерств".


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