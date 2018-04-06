Традиционно в Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания нардепы в первом чтении могут рассмотреть изменения в статью 44 закона "О высшем образовании".

Кроме того, планируется внести некоторые правки в законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов.

Во время заседания, парламентарии поддержали законопроект №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной рады Украины и соотношении предметов их ведения по сферам деятельности министерств".