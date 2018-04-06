12:53 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда Кабмин перечислит деньги уволенным заложникам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что освобожденые украинцы из российского плена получат средства после специальной проверки сотрудников полиции.

Стало известно, когда Кабмин перечислит деньги уволенным заложникам

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждает Гройсман, правительство приняло соответствующее постановление и зарезервировало средства для выплаты всем заложникам. При этом перечислит Кабмин деньги сможет только тогда, когда им специальные службы дадут верифицированных людей. В частности, тех людей в которых нет никакой вины перед нашим государством.

"Мы ждем специальную информацию - проверка завершается, и после того эти люди получат эти средства", - сообщил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина должна освободить всех, но даже представить трудно, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим по поводу заложников и от которых требуем давления на РФ в вопросе освобождения пленных. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.


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