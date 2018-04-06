Стало известно, когда Кабмин перечислит деньги уволенным заложникам

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждает Гройсман, правительство приняло соответствующее постановление и зарезервировало средства для выплаты всем заложникам. При этом перечислит Кабмин деньги сможет только тогда, когда им специальные службы дадут верифицированных людей. В частности, тех людей в которых нет никакой вины перед нашим государством.

"Мы ждем специальную информацию - проверка завершается, и после того эти люди получат эти средства", - сообщил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина должна освободить всех, но даже представить трудно, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим по поводу заложников и от которых требуем давления на РФ в вопросе освобождения пленных. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.