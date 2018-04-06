Ситуацию с Холодницким оценил посол США

Об этом сообщает Focus.

По ее мнению, они должны сами найти для этого возможности.

Как утверждает Йованович, в случае возникновения напряженности и разногласий, их нужно решать, но другой дорогой. Нельзя прикрывать кого-то и прятаться от ответственности. Она напомнила, что в любом государстве возникают конфликты между правоохранительными службами, и данная ситуация не есть какой-то особенной.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.