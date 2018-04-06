14:15 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ситуацию с Холодницким оценил посол США

Председатели Генеральной Прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро Украиныи, Специализованной антикорупционной прокуратуры Юрий Луценко, Артем Сытник и Назар Холодницкий должны проводить работы совместно. Так заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Ситуацию с Холодницким оценил посол США

Об этом сообщает Focus.

По ее мнению, они должны сами найти для этого возможности.

Как утверждает Йованович, в случае возникновения напряженности и разногласий, их нужно решать, но другой дорогой. Нельзя прикрывать кого-то и прятаться от ответственности. Она напомнила, что в любом государстве возникают конфликты между правоохранительными службами, и данная ситуация не есть какой-то особенной.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.


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