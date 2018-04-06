14:50 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Северный поток-2" несет военную угрозу, - Парубий

Проект Российской Федерации "Северного потока-2" несет в себе злой умысел РФ оказывать непосредственное влияние на государства Европейского Союза.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".

Как подчеркнул Парубий, Верховная Рада Украины приняла важное решение насчет постановления, в котором Украина обращается к государственным партнерам, заявляя о недопустимости реализации "Северного потока-2". В обращении разъяснено, что строительство проекта несет не только энергетическую опасностсть, но и военную.

Он высказал убежденность, что Россия планирует использоватьэнергетический шантаж на политические процессы, о чем Украина знает, как никто.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Владимира Гройсмана может представить свой отчет в Верховной Раде Украины 20 апреля, о чем пообещал депутатам глава парламента Андрей Парубий.


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