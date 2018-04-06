07:59 06.04.2018 | Политика | Новости
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Россия в ООН обвинила Британию в фабрикации дела Скрипаля

На заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, которое состоялось в четверт вечером, 5 апреля, представитель Российской Федерации Василий Небензя обвинил Великобританию в фабрикации дела Сергея Скрипаля.

Россия в ООН обвинила Британию в фабрикации дела Скрипаля

При этом, угрожая Британии, он предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву. Как сообщает BBC, российский дипломат назвал историю с отравлением "жареной уткой", действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - "мутной", а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - "театром абсурда".

В свою очередь, представитель Британии Карен Пирс заявила, что действия ее страны отвечают всем международным нормам.

Он также заверил, что британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в английском городе Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери.


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