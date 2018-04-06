Против России добавили санкции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Обновленный санкционный спискок включает в себя несколько десятков людей и пятнадцать российских предприятий.

В частности, в документе указаны такие предприниматели и должностные лица России, как Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Мюллер.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", администрация Трампа намерена наложить санкции на некоторых представителей российской правящей элиты, приняв давно обещанные карательные меры, которые предписал Конгресс после вмешательства Москвы в выборы 2016 года в США.