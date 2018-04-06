10:49 06.04.2018 | Политика | Новости
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Президент США отказался читать по бумажке и выкинул листок со "скучной речью" - ВИДЕО

Глава американского государства не захотел читать по бумажке свои комментарии к речи во время заседания круглого стола в штате Западная Вирджиния. Поэтому, президент США долго не думал выбросил лист бумаги со своей речью, назвав ее скучной. 

Президент США отказался читать по бумажке и выкинул листок со

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

Отметим, что прежде чем выбросить листок с речью, Трамп заявил: "Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но…", — с этими словами он выкинул лист и махнул рукой.

"Ведь это скучно, правда?" — сказал он, пожав плечами.

По предварительным данным, в ходе круглого стола Трамп говорил о налоговой реформе и экономическом развитии США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп определился с должностью "правой руки" министра финансов США.


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