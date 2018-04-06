Президент США отказался читать по бумажке и выкинул листок со "скучной речью" - ВИДЕО
Глава американского государства не захотел читать по бумажке свои комментарии к речи во время заседания круглого стола в штате Западная Вирджиния. Поэтому, президент США долго не думал выбросил лист бумаги со своей речью, назвав ее скучной.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.
Отметим, что прежде чем выбросить листок с речью, Трамп заявил: "Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но…", — с этими словами он выкинул лист и махнул рукой.
"Ведь это скучно, правда?" — сказал он, пожав плечами.
По предварительным данным, в ходе круглого стола Трамп говорил о налоговой реформе и экономическом развитии США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп определился с должностью "правой руки" министра финансов США.