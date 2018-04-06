14:29 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент анонсировал строительство аэропорта на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко поручил в срочном порядке начать строительство аэропорта в Закарпатской области.

Президент анонсировал строительство аэропорта на Закарпатье

Об этом передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, главная ставка делается на Ужгород.

В данное время есть некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Предполагается, что процедура будет завершена уже в первом полугодии 2018 года, после чего будет смонтировано необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения.

Омелян считает, что строить аэропорт могут в Хусте или Мукачево.

"Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее - строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства", - добавил Омелян.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2"в обход Украины.


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